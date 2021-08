“No me enfermé”, dijo Janise, una mujer de Miami que vivió un caso excepcional de COVID-19.

Los casos innovadores de esa enfermedad son raros, por lo que puede imaginarse el impacto de Janise Hassanos cuando dio positivo en la prueba del virus el 6 de agosto. Está completamente vacunada desde abril.

“Tenía miedo, estaba nerviosa”, dijo Hassanos. “Había pasado mucho tiempo con mi hijo, así que temía enfermarlo”.

Tenía secreción nasal y perdió el sentido del olfato. Ese es el síntoma que la convenció de aislarse en casa para proteger a su mamá y su hijo adolescente.

Los médicos no se sorprenden. Estiman que cuatro de cada 100 personas vacunadas aún contraerán COVID-19.

“Siempre supimos que eso sucedería. Ese nunca ha sido el caso en el que las vacunas son un absoluto, donde te protegen definitivamente sin importar qué. Por lo tanto, todavía son números muy pequeños pero, para esa persona, es real “, dijo el Dr. O’Neil Pyke, director médico de Centro Médico Jackson North.

Donde las vacunas realmente marcan la diferencia es mantener a las personas fuera del hospital con enfermedades graves y muerte. Los datos muestran que las vacunas están funcionando en el condado de Miami-Dade, donde el 87% de los nuevos pacientes con COVID no fueron vacunados durante las últimas dos semanas.

“Personas vacunadas, sí, están presentando algunas en los hospitales”, dijo el Dr. Pyke. “Pero en su mayor parte, la abrumadora cantidad de más del 90 por ciento de las personas que están en los hospitales no están vacunadas”.

Afortunadamente, nadie más en la casa de Janise se enfermó. Cree que la vacuna marcó la diferencia.

“Todavía recomiendo vacunarse, no se lo contagié a mi hijo ni a mi madre. Recomiendo la vacuna, no me enfermé tanto “, dijo.