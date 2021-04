Este jueves la policía de West Palm Beach arrestó a una mujer, que estuvo involucrada en un tiroteo que ocurrió en febrero del 2019, en Miami.

Wisemane Alcema, de 35 años, es la mujer que es acusada de asesinar a Briana Paschal, de 27 años.

De acuerdo con su orden de arresto, el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami recibió una alerta de ShotSpotter justo después de las 6:45 a.m del 18 de febrero de 2019. de esa mañana en referencia a cuatro disparos en el área de Northwest Third Avenue y 14th Terrace.

Varias personas llamaron al 911 poco tiempo después para informar que una mujer había recibido un disparo en ese lugar.

Según el relato de los testigos los oficiales recuperaron el arma, un revólver plateado Smith & Wesson calibre .38 que contenía cuatro casquillos gastados y una bala viva.

También se recuperaron de la zona una sudadera con capucha negra, un guante de goma azul y un pasamontañas.

#Woman arrested 2 years after fatal shooting in #Miami

A woman from #WestPalmBeach was arrested Thursday in connection with a fatal shooting that occurred Feb. 18, 2019, in the city of Miami. pic.twitter.com/biD4Y4xcft

— BugleMiami (@BugleMiami) April 16, 2021