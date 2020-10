Natalie Arriete, una residente de Florida, Estados Unidos, contrató a un fotógrafo para hacer una producción profesional con su esposo, sus dos hijos biológicos y el hijo de su marido de una relación anterior. Una vez recibidas las fotos, la mujer publicó una toma en un grupo de desconocidos de Facebook pidiendo eliminar con Photoshop a su hijastro a cambio de diez dólares. La publicación se volvió viral y la indignación por su cruel actitud se vio reflejada en calificativos como “patética”, “despiadada” y “horrible”, entre otros comentarios.

El comportamiento de Arriete se transformó en un fenómeno viral después de que un usuario de Twitter, Wade Cross, compartiera el pasado 9 de octubre una serie de capturas de pantalla del insólito pedido. Cross se sintió interpelado por la publicación debido a que hace poco perdió un hijo: escribió otro tuit donde cuenta lo mucho que extraña a “su bebé” y asegura que ese niño -el hijastro- podría vivir con él siempre y aparecer en cada foto que se haga por el resto de su vida.

I miss my baby boy so fucking much and it may have a little to do with this specific situation, but this kid could live with me and be in every photo I’ll take for the rest of my life

— WadeCross (@WadeCrosss) October 9, 2020