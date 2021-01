Al que obra bien, le suele ir bien y esto fue lo que le sucedió a Laura Reinoso, quien se encontró un sobre perdido con 200 euros dentro de él, se lo regresó a su dueño y la vida le ha premiado con €75 mil.

Esto ocurrió gracias a la Lotería del Niño en España, cuando la mujer de 41 años de edad, logró ganarse el segundo premio que repartían con esta cantidad.

Destaca una nota del portal RT, que Reinoso es vecina del poblado español de Cigales, que se encuentra en Valladolid y ella se encontró dicho sobre perdido con los €200 euros el 31 de diciembre.

Cuando esto ocurre evidentemente una persona tiene dos posibilidades: Quedárselo o devolverlo. Laura optó por la segunda de las opciones y le regresó el dinero a quien originalmente le pertenecía.

El suceso de la Lotería ocurrió en plena jornada laboral de Laura, ella trabajaba atendiendo un bar llamado Menfis, que es propiedad de su familia cuando se enteró de que el boleto ganador era el suyo.

“Teníamos todos los décimos en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado; me he puesto como una loca“, le dijo a medios locales españoles

También les comentó que ella pensaba que su inversión de 320 euros ya los daba por perdidos pero alega que ese golpe de suerte se debió al karma y a su buena acción realizada tras entregar el sobre con el dinero.

“Me han devuelto con creces esos 200 euros”, señaló la emocionada ganadora del segundo premio mayor de la lotería

Ya con tiempo para pensar en lo que puede hacer con el dinero obtenido de la Lotería, algo tiene claro: No lo piensa malgastar, dice que lo administrará con la cabeza.

“No quiero jubilarme con 67 años para morirme”, dijo Reinoso, “me quiero jubilar a los 53, tengo una casa en venta y junto a este dinero podré hacerlo y vivir bien”, cerró.

Fuente: RT