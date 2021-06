El fin de semana pasado, una mujer saltó de uno de los botes en el paseo Living With the Land, que lleva a los visitantes a través de los invernaderos de Disney World, y arrancó un pepino de una enredadera. Luego tuvo un pequeño problema para regresar al bote y tuvo que ser asistida por un hombre que también estaba en el bote.

El TikTok original se eliminó, pero continúa vivo en Twitter y YouTube .

¿Por qué hizo ella esto? WDW News Today , el sitio web de los parques de Disney que publicó originalmente esta noticia , no lo dice. Insider , que lo recogió , no pudo rastrear más información, aunque no por falta de intentos. Brian, el presentador del canal de noticias de Disney Main Street Moments, presenta el divertido hecho de que Living With the Land es la segunda más larga de todas las atracciones de Disney.

Un usuario de Twitter con el identificador @ bizmark23 afirmó estar en el viaje durante el incidente, en el bote directamente detrás. Informó que los miembros de este grupo saltaron del bote cuatro veces y la ladrona de pepinos estuvo a punto de caer al agua. La seguridad de Disney no intervino. “Y sabemos que estaban mirando”, escribió, “porque en un momento, todos sintieron la necesidad de estirar la mano y agarrar la arena…. Incluyendo sostener las piernas de la niña pequeña para que ella también pudiera hacerlo. La ‘voz de dios’ les recordó a todos que mantuvieran las manos y los brazos dentro del bote”.

I had the luxury of sitting behind these morons. They actually jumped off the boat 4 different times during the ride. pic.twitter.com/1hycg6xgj2

— Mark Avis (@bizmark23) June 21, 2021