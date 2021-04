Una mujer que fue acusada de conducir en estado de ebriedad y matar a tres adolescentes cuando se dirigían a una parada de autobús se declaró culpable.

El accidente mortal ocurrió hace dos años en North Miami.

El viernes, la acusada, Miriam Coulibaly, dijo al juez que no quería luchar contra los cargos y se declaró culpable.

Compareció ante el juez junto con un intérprete criollo.

El choque por DUI ocurrió el 25 de mayo de 2019 en North Miami.

