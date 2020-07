Ahora podrán ser detenido y recibir una multa por $ 100 quienes no usen mascarilla en el condado de Miami-Dade.

Y no sólo podrán recibir una multa por $ 100 quienes no usen mascarilla en el condado de Miami-Dade. También serán amonestados quienes no mantengan su distancia social en áreas donde sean exigida, reportó local10.com

A partir del jueves, los oficiales de policía de Miami Dade podrán dar citaciones civiles a aquellos que violen la Orden de emergencia aprobada el 2 de julio. Es decior quienes no usen mascarilla.

Cualquiera que no use la mascarilla será multado con $ 100, las empresas recibirán una multa de $ 500. Si no tiene dinero para pagar la multa, MDPD tiene un programa de desvío para que las personas hagan horas de servicio comunitario, destacó la nota de miamidade.gov.

En un tuit el alcalde de Miami-Dade. Carlos Gimenez escribió: “Aplaudo la decisión unánime de hacer que la violación de uso de máscaras sea ahora una infracción civil. Esto permite a los oficiales de cumplimiento de códigos emitir citaciones a aquellos que no cumplan con la orden de emergencia en @MiamiDadeCountypaara evitar que siga expandiéndose la pamdemia”.

I applaud @MiamiDadeBCC's unanimous decision to make the violation of our masks order a civil infraction. This allows code enforcement officers to issue citations to those who don't comply with the emergency order in @MiamiDadeCounty, helping police with this task. (1/2)

