Multa sin cargos para hombre que golpeó a su perro en balcón de downtown Miami

Un terrible video que salió a la luz el lunes 26 de agosto, dejó en evidencia un nuevo caso de crueldad animal. En las imágenes se pudo ver a un sujeto sujetando con fuerza la cabeza de su perro contra el piso en el balcón de un edificio en downtown Miami.

El video fue capturado por un residente cercano y muestra cómo el sujeto visiblemente enojado reprendía a su mascota. Incluso llegó a amenazarlo con un objeto afilado, aumentando el terror del animal.

La acción violenta parecía ser motivada porque el perro defecó en el balcón y su dueño parecía estar restregándole la cara contra el excremento.

Apenas se compartieron las imágenes en la cuenta de Instagram Only in Dade, los usuarios de la red comenzaron a hacer sus reclamos. Algunos vecinos aseguraron que no es la primera vez que el hombre incurre en este tipo de comportamientos.

