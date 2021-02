Las personas que incumplan con la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de utilizar mascarillas en todos los métodos de transporte público del país serán multadas, reportó telemundo51

Así lo informó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), al tiempo que anunció que “recomendará una multa entre $250 para la primera ofensa hasta $1,500 para ofensores reincidentes”.

.@TSA has provided transportation system operators specific guidance on how to report violations so that TSA may issue penalties to those who refuse to wear a face mask. Learn more at: https://t.co/wn6dItY9zB pic.twitter.com/jyyZIwRIop — TSA (@TSA) February 5, 2021

A través de un comunicado de prensa, el organismo indicó que “con base en factores agravantes o atenuantes sustanciales, la TSA puede buscar un monto de sanción que esté fuera de estos rangos. La TSA ha proporcionado a los operadores del sistema de transporte una guía específica sobre cómo denunciar infracciones para que la TSA pueda imponer sanciones a quienes se nieguen a usar una mascarilla”.

NEWS: Masks are required in all airports across the United States. While wearing your mask through security, be prepared to adjust it so the TSA Officer can visually confirm your identity. Read more at: https://t.co/1xXldTCgw1 pic.twitter.com/vMUbehkEFp — TSA (@TSA) February 1, 2021

Es de hacer notar que los CDC emitieron la orden que requiere que se usen mascarillas en el transporte público en Estados Unidos, haciéndose eco de una orden ejecutiva del presidente Joe Biden firmada poco después de que asumió el cargo.

A new @CDCMMWR shows that statewide mask mandates may contribute to declines in #COVID19 hospitalization growth rates among people aged 18-64. By wearing a mask consistently and correctly, we can protect ourselves and each other. Learn more: https://t.co/0ahTv5hmIy. pic.twitter.com/T9mIxEZR2L — CDC (@CDCgov) February 5, 2021

La orden establece que los pasajeros en aviones, trenes, autobuses, metros, barcos, transbordadores, taxis y viajes compartidos deben usar un cubrebocas que cubra su nariz y boca mientras se suben a dichos vehículos, durante el viaje y mientras se bajan.

Además, las personas deben usar mascarillas en las instalaciones de los centros de transporte, como aeropuertos, estaciones de tren y metro, terminales de autobuses y transbordadores, puertos marítimos y puertos de entrada. Los tapabocas deben permanecer puestos mientras las personas esperan, abordan, viajan y desembarcan del transporte público.

It is so important that you #WearAMask to stop the spread of #COVID19. Data show that COVID-19 hospitalization growth rates decline when statewide mask mandates are in place. Learn more: https://t.co/fTcjmhqUJP https://t.co/YWzhUtvRym — Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) February 5, 2021

Los viajes han provocado —y continúan provocando— la propagación interestatal e internacional del virus que causa el COVID-19. Usar mascarillas que cubran completamente la nariz y la boca reduce la propagación del COVID-19. Es posible que las personas que nunca presentan síntomas (asintomáticas) o que aún no manifiestan síntomas (presintomáticas) no sepan que están infectadas pero aún así pueden propagar el COVID-19 a otros. Las mascarillas también les ofrecen protección a quienes la usan.

La orden ejecutiva de Biden emitida el 21 de enero ya exigía mascarillas en ciertos modos de transporte público, como aviones comerciales, trenes y transbordadores. El presidente también ordenó cubrebocas en propiedad federal.

La orden de los CDC insta a los conductores a transportar solo a personas que usen mascarillas.

De acuerdo con los CDC, las personas deben usar mascarillas que les cubran completamente la boca y la nariz mientras esperan, embarcan, desembarcan o viajan en aviones, barcos, transbordadores, trenes, subterráneos, autobuses, taxis y vehículos compartidos cuando llegan o salen de los Estados Unidos y sus territorios y mientras circulan por el país. Las personas también deben usar mascarillas mientras se encuentran en los centros de transporte (p. ej., aeropuertos, terminales de autobuses o transbordadores, estaciones de trenes y subterráneos, puertos marítimos) y en otros lugares donde las personas abordan los medios de transporte público en los Estados Unidos y territorios estadounidenses.