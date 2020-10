El jefe de White Wolf, John Smith, era un nativo americano del pueblo Ojibwe (también conocido como Ojibwa, Chippewa o Saulteux) que vivió en el área de Cass Lake, Minnesota en los Estados Unidos durante el siglo XIX y principios del XX, reportó historycolored.

Es más conocido por su apariencia extremadamente arrugada, y la gente afirmó que es el nativo americano más viejo que jamás haya vivido.

A menudo se afirma que tenía 137 años en el momento de su muerte el 6 de febrero de 1922.

Según se informa, el jefe John Smith, de 136 años, fotografiado por Agence Rol en 1921. Crédito: Wikimedia Commons // Dominio público

El jefe John Smith no solo era conocido como “White Wolf”, sino que también tenía muchos otros apodos, a menudo relacionados con la apariencia de su piel o el hecho de que era mayor.

Era conocido como Gaa-binagwiiyaas (que se traduce como “al que se pela la carne”), Kahbe nagwi wens, Ga-Be-Nah-Gewn-Wonce (que aproximadamente significa “carne arrugada”), Abuelo John y The Old Indian.

John Smith tenía todos estos apodos porque era un rostro relativamente conocido no solo en Minnesota sino también en todo el país.

A menudo se lo usaba como el rostro de la gente chippewa en el área, siendo fotografiado por fotógrafos que vendían las fotos como postales y cosas similares por el estilo.

El propio jefe John Smith llevaba fotos para venderlas a los “fanáticos”. Además de esto, en 1920, El jefe de White Wolf, John Smith, apareció en una película que presentaba a antiguos nativos americanos llamada “Recuerdos de Ga-be-nah-gewn-wonce”.

Hizo una gira por el país, por lo que lo hizo conocido en todo Estados Unidos.

No se sabe por completo qué causó las arrugas extremas del rostro y la piel del jefe John Smith. Obviamente, la edad causará muchas arrugas, pero de acuerdo con un Comisionado Federal de Inscripción India, su piel curtida se debió a una condición que no fue diagnosticada en ese momento y no a la edad.

Su piel se parece a la que tenía durante gran parte de su vida, por lo que su nombre nativo americano Ga-be-nah-gewn-wonce se tradujo como “carne arrugada”.

Un anciano jefe John Smith fotografiado alrededor de 1920. Crédito: RareHistoricalPhotos

No se sabe mucho sobre la vida personal de John Smith. Se sabe que tuvo ocho esposas pero solo tuvo un hijo, que fue adoptado, llamado Tom Smith. En 1914, White Wolf se convirtió al catolicismo.

El “ser vivo más viejo de Estados Unidos”, John Smith, jefe de White Wolf, de 137 años, fotografiado aquí alrededor de 1921. Crédito: RareHistoricalPhotos

Si se cree que tenía entre137 y 138 años, eso significaría que el Jefe John Smith podría haber nacido ya en 1784, justo después del final de la Guerra Revolucionaria Estadounidense.

Esto no solo lo convertiría en el nativo americano más antiguo de la historia, sino también en la persona más anciana que jamás haya vivido.

Sin embargo, la verdadera edad de White Wolf al momento de su muerte a menudo se cuestiona. Como no había documentación que identificara las fechas de nacimiento de los nativos americanos, el gobierno utilizó eventos clave para envejecerlos.

El jefe John Smith afirmó tener entre 7 y 10 en el momento de la lluvia de meteoritos Leónidas que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1833; esto hace que su año de nacimiento sea a mediados de la década de 1820, por lo que es probable que en lugar de 138, estuviera más cerca de los 100 años en el momento de su muerte causada por una neumonía el 6 de febrero de 1922.

