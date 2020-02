Murió en tiroteo en la I-95 oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida

Un tramo de la carretera interestatal 95 en el condado de Martin, fue cerrado este miércoles en medio de una gran presencia policial luego de un tiroteo en el que fue asesinado un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), según informaron las autoridades.

El Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos a Motor de la Florida (FLHSMV) lamentó el hecho y ofreció condolencias a la familia del oficial Joseph Bullock, quien murió en el cumplimiento de su deber, según Wfla.

The entire Florida Highway Patrol and FLHSMV family mourns today for the loss of one of our own, FHP Trooper Joseph Bullock. Please keep his family and his team members in your prayers. pic.twitter.com/kQ8zO0mVGF

— FLHSMV (@FLHSMV) February 5, 2020