Un triste final fue el que protagonizó Kristen McMullen, una mujer de Florida que murió de COVID-19 pocos días después de dar a luz a su hijo.

Fox 35 informó que Kristen McMullen, de 30 años, solo pudo sostener a su bebé recién nacido brevemente antes de que la llevaran a la unidad de cuidados intensivos. A partir de ese momento, solo pudo ver a su bebé virtualmente.

“Pudo ver por Facetime y participar en la llegada del bebé a casa y cosas así”, dijo su tía, Melissa Syverson.

30 y.o. Kristen McMullen from West Melbourne #Florida was pregnant when she was critically ill from COVID. Her baby Summer Reign survived, but Kristen passed away August 3rd 2021. She leaves a devastated husband Keith. #SoulsLostToCovid https://t.co/VIsS7uRx9f pic.twitter.com/ZtRaohOL1z

— Cleavon MD 💉 (@Cleavon_MD) August 8, 2021