El completo The Confidant Miami Beach celebró el lanzamiento del Museo del Graffiti Beachside, una residencia artística rotativa de nueve meses con artistas de graffiti locales.

Los habitantes de Miami, los visitantes y los aficionados al arte acudieron en masa al hermoso hotel frente a la playa para echar un vistazo a la primera entrega del artista cubanoamericano Jel Martínez, cuya muestra “Colaboración involuntaria” tiene 18 piezas con un proceso de pintura de capas único reseñó Worldredeye.

Cócteles inspirados en el arte de Grey Goose Essences , cervezas artesanales de Wynwood Brewing Company, bocados pasados, entretenimiento en vivo y recorridos artísticos dirigidos por curadores del Museo de Graffiti también se pusieron a disposición de los invitados.

Los lugareños y los invitados también fueron vistos disfrutando de una cena y bebidas en el restaurante Ambersweet and The Lounge, recientemente inaugurado, después de ver la exhibición. Después de la residencia de Jel Martinez, la artista de renombre mundial Ahol Sniffs Glue y Few and Far (All-Female Graffiti-Street Art Crew) son las siguientes en la exhibición pública, que estará abierta hasta el 15 de febrero de 2022 y se ubicará durante la primera piso del hotel.

Para reservaciones o información adicional pude contactar directamente al complejo al 305-424-1234 o visite www.theconfidantehotel.com .