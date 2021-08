Los currículum vitae han evolucionado mucho durante los últimos años y todo parece indicar que para solicitar un empleo hay que adaptarte a las redes sociales y a sus nuevas formas.

Desde que la plataforma TikTok lanzó “TikTok Resumes”, espacio creado como una nueva manera de descubrir candidatos con talento y oportunidades profesionales, pareciera que los videocurrículum sí pueden desempeñar un papel importante a la hora de que un empleador se fije en ti.

Remember Elle Woods' video essay for Harvard in Legally Blonde? For today’s teenagers, filming one’s CV has become a reality, after TikTok asked job applicants to upload their own 'video resumes' on the platform with the hashtag #TikTokResumes 📱https://t.co/VSyis3GxQ1 — FT Weekend Magazine (@FTMag) August 4, 2021

Aunque el TikTok Resumes cumplió su período de programa piloto a finales del mes de julio, es posible que puede volver una alternativa similar y definitivamente; pues no fue mala idea este formato con el que se dejaba ver de una vez la creatividad del candidato. Así lo dejaron ver algunas agencias de marketing, reportó LaOpinion.

Esta idea inicial de TikTok hace pensar que otras plataformas de redes sociales vendrán con formatos o ideas similares. En este sentido, Nicole Penn del grupo Marketing EGC espera que como es habitual unas redes suelen copiar a otras.

EL videocurriculum podría ser bastante ventajoso para los candidatos porque les permite mostrar con hechos su creatividad y para el empresario de una vez se entera con el nivel digital que tiene el candidato, sabrán si es lo que llaman un “nativo digital” o no.

Para saber cómo debes elaborar tu video-cv en TikTok revisa la plataforma y busca reclutadores que están explicando el tipo de cv que son populares y buscados por las empresas.

TikTok is teaming up with major U.S. corporations to help people submit video resumes using the app. What could this mean for the future of resumes? @MaryvilleU Comm @ProfDYork weighs in. https://t.co/NsFChM4KER #TikTokResumes #TikTok — NCA (@NatComm) August 2, 2021

Con la etiqueta #curriculumvitae o #resumetips puedes encontrar los mejores ejemplos en la plataforma para que comiences a elaborar tu video sobre tu resumen laboral.

TikTok para su experimento piloto se asoció con empresas selectas e invitaron a los solicitantes de empleos a postularse con sus videocurrículum. Entre las empresas que participaron en el piloto destacan Chipotle, Target, WWE, Alo Yoga, Shopify, Contra, Movers+Shaker, entre otras.

La popular plataforma China invitó a publicar los videos con la etiqueta #TikTokResumes porque esa era la forma en la que los empleadores iban a buscar candidatos. También podías ir directamente a http://www.tiktokresumes.com.

Para los novatos, al comienzo del programa piloto, TikTok realizó en vivos con especialistas para que explicaran lo que se debía mostrar en un corto video curricular.

Aunque ahora son mucho más creativos y dinámicos por la velocidad de la plataforma que los promociona, los videocurrículum no son nada nuevos. Ya hacia 2014 comenzaba a hacerse popular el video-presentación del candidato en un cv que permitía a los empleadores tener cierto juicio con algo más que una foto y un listado de experiencias.

𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞𝐬 𝐢𝐬 𝐥𝐢𝐯𝐞

@RiddleandBloom & @accorin_agency worked together over the last few months to launch #TikTokResumes. Goodbye boring paper resumes and hello to applying to jobs in 2021 👀 Check out the site at https://t.co/VpP2opkd9D

#TeamWass pic.twitter.com/XFfVNMIMDT — Wasserman (@Wasserman) July 30, 2021

La ventaja de un video para el empleador, sobre todo en estos tiempos de pandemia, es que puedes conocer o tener idea de la actitud de un candidato antes de llamarlo a una entrevista.

Así que probablemente el TikTok Resumes llegó para quedarse, aunque el período de prueba del programa piloto llegó a su fin el 31 de julio, la manera sencilla de este método fue aceptado tanto por empleadores como por candidatos, quizá para muchos es más sencillo que manejar Linkedin, la red social por excelencia para la búsqueda de empleo.

.@tiktok_us’s #TikTokResumes pilot program allows users to directly apply with video resumes to companies like @Target, @Shopify, etc. This is awesome and will make applying to jobs more accessible to younger folx. Learn more: https://t.co/iCymMXnRCp via @davegershgorn @Verge — Vee VoPham (@VVoPham) July 28, 2021

Otras redes sociales seguramente estarán por lanzar ideas similares, y lanzarán opciones para buscar empleo a través de estas.