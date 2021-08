Desde hace un año y un mes la vida del cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza (Nacho) cambió por completo tras el nacimiento de su hija Mia Michelle .

El interprete de “Mi Niña Bonita”, indicó que el ser padre de una hija hembra es totalmente distinto a como fue su conexión con sus cuatro hijos varones.

“Soy papá desde hace 17 años. Para mí es una situación encantadora tener a la bebé aquí, no se puede evitar lo natural y a mí me llena de energía despertarme con ella, oírla, empezar a escuchar, que sus palabras me suenen a algo, a entenderla”, dijo el artista en una entrevista a la revista People en Español.

Bebé muy inteligente

El cantante que ha roto récord en cada canción que saca al mercado, indicó que su hija tiene un carácter especial que lo conmueve cada día.

“La bebé es muy simpática, en realidad en muy particular su simpatía y su inteligencia y ha sido una muy bonita experiencia”, comentó Nacho.

Indicó que el bienestar de su familia, es lo más importante en su vida, así que trata de compaginarse con sus compromisos familiares.

“Todos los días trato de aprender algo nuevo y de convertirme en un mejor artista, y en una mejor persona”, dijo el venezolano.

Nacho lanzará concierto sinfónico el día de su cumpleaños

El próximo 22 de agosto el exintegrante de la agrupación Calle Ciega lanzará como regalo de su cumpleaños, un concierto sinfónico titulado Nacho on line.

Dijo que esta será una nueva experiencia para él y que será una evolución en su carrera profesional.

“De mi primer disco, noto la diferencia en la evolución de mi capacidad interpretativa, en mis rangos a la hora de llegar a alcances vocales, lo que a notas se refiere. En algunos recursos que manejo ahora y que antes no manejaba, y que me ayudan a lucir mejor a la hora de grabar y de interpretar”, puntualizó el artista.