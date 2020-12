Pese a que había prometido no compartir más detalles de su vida privada en sus redes sociales, el cantante venezolano Nacho Mendoza sorprendió a sus seguidores tras publicar la primera foto de su hija Mya. reportó peopleenespanol

Por Redacción Miami Diario

Vale recordar que su relación con la presentadora Melany Millie desató una serie de críticas y señalamientos,

Pero el orgulloso padre no pudo resistirse e hizo a un lado su promesa el jueves para abrir su corazón y felicitar en redes de una manera muy especial a la madre de su hija Mya Michelle.

A través de Instagram, el cantautor compartió por primera vez una bella foto de su pequeña Mya, en la que se la ve acompañada de su madre sobre un lecho de rosas.

“Celebro tu vida al máximo”, escribió el cantante junto a la tierna foto. “Te agradezco por haber decidido acompañarme a través de una pantalla durante aquellos meses de tristeza y soledad que me pusieron al borde de un precipicio. Fuiste tú quien me dio la mano y no me dejó caer aunque muchos te patearan injustamente por la espalda, queriendo tumbarte a ti también. Gracias por ser fuerte por los dos”.

Esta es la primera vez que el cantante da a conocer detalles de lo que vivió tras la ruptura de su matrimonio y revela que estuvo a punto de abandonar su carrera en medio de toda la polvareda que levantó su vida privada.

El cantante asegura que fue la presentadora quien lo salvó de renunciar a la música y lo ayudó a enmendar la relación con su familia.

“Gracias a ti hablo más con mis hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, primas y primos, hablo más con mi mamá. Quiero estar más con ellos, también porque ahora sé que la palabra familia no es breve como lo inmediato, sino extensa como nuestros orígenes”, expresó. “Gracias por motivarme a seguir haciendo música justo cuando estaba decidido a renunciar”.

Nacho agregó: “Gracias por esa hija tan maravillosa, tan hermosa, tan brillante, tan alegre. Qué dimensión de regalo decidiste darme”, escribió orgulloso. “Que Dios te bendiga mucho Melany Millie. Feliz cumpleaños. NO creo que haya mejor presente que puedas recibir este año que Mya”.

La presentadora agradeció el gesto.

“En medio de mi dulce trasnocho de cada madrugada, recibí el segundo regalo más hermoso de este cumpleaños porque el primero y el mejor, sin duda, es ella…”, escribió en Instagram. “Gracias por tanto amor Nacho”.

¡Que viva el amor!

También puedes leer: