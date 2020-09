Si le decimos que “Keeping Up with the Kardashians” no es suficiente para saber de verdad cómo son y vive la familia Kardashian, ¿usted nos creería? Pues han salido reveladores detalles que hacen de este supuesto algo totalmente cierto.

Por redacción MiamiDiario

Sí, claro que al haber un reality show que narre y describa el día a día de esta familia, nos acerca un poco a la vida de ellas; sin embargo, hay muchas vivencias que no quedan grabadas a través de las cámaras.

Una de ellas es cómo se desenvuelven las Kardashians con sus empleadas de limpieza. Ha llamado la atención una nota del portal upsocl en la que describe en 15 extractos lo complicado que es ser “niñera” en esta familia.

Aquí te dejamos el resumen revelador realizado por la página anteriormente descrita:

1. Todas deben caminar en forma de “V”, dejando a la jefa al frente

Como si fueran verdaderas reinas, las niñeras que trabajan para las Kardashian siempre deben caminar detrás de ellas y dejarlas al centro, casi como formando una “V” al caminar.

2. Kourtney es “la peor” para trabajar

Casi como teniéndola encima, oliendo lo que haces. Kourtney es catalogada como la “peor jefa” al ser controladora y “maniática de la limpieza”. Ni siquiera deja que sus niñeras usen perfume.

3. Las niñeras deben llamar “Madame” a Kourtney

Otra de las cosas extrañas que deben hacer las niñeras es llamar “Madame” a Kourtney, todo el tiempo. Si no lo hacen, se les armará un gran conflicto.

4. Deben hacer que todo sea perfecto

Las Kardashian en general son bastante perfeccionistas. Khloé por ejemplo organiza todo con demasiado cuidado y quiere que sus niñeras hagan lo mismo.

5. Khloé necesita apoyo emocional

Así mismo, como mamá primeriza, Khloé necesita asistencia emocional y compañía de parte de sus asistentes. De hecho contrató una niñera para que le diera apoyo emocional.

6. A veces deben soportar arranques de ira de Kris Jenner

Kris Jenner suele verse pacífica, pero no. Una de sus niñeras reveló a Radar Online que Kris armó un huracán porque a la niñera se le olvidó comprar brócoli.

“Kris me dio una lista de compras para ir al supermercado. Llegué a casa y Kris me preguntó por el brócoli. Yo le dije que eso no estaba en la lista, y de inmediato perdió el temperamento y comenzó a gritar: ‘¡no puedo creer que olvidaste el brócoli!‘”.

7. También deben cuidar a los animales de las Kardashian Jenner

Porque no todo trata sobre cuidarlas a ellas y a sus hijos.

8. No pueden usar joyas, especialmente frente a Kim

Para Kim las joyas son un tema sensible después del robo que sufrió en París en 2016.

9. Viajar con las Kardashian no es nada fácil

eso quiere decir que deben estar al tanto de todo lo que pasa, desde llevar sus maletas hasta preocuparse de los niños.

10. Kylie usa a sus asistentes para probar sus productos de maquillaje

Kylie es quien más está creando nuevos productos para su marca de cosméticos y, como no siempre puede probar los productos en sí misma para las fotos, les pide ayuda a sus niñeras para poder lograr la mejor imagen para Instagram.

11. Deben preparar todo para la mejor foto para Instagram

O incluso en Snapchat. Todas esas imágenes que se ven de las Kardashian y todos sus hijos no siempre se dan de forma natural, pues las niñeras deben encargarse de reunirlos y mantenerlos así para lograr la mejor foto o video.

12. Kris es demasiado perfeccionista

Kris tiene estándares de perfección demasiado altos, y para las niñeras eso es abrumador en ocasiones, según declaró Pam Behan a NY Daily News.

13. Deben comprarles café Starbucks a las 5 am y dejárselos en la puerta de su habitación

Casi como si viviesen en un hotel.

Kara

14. A veces deben hacer todo el trabajo por cada una

Y eso incluye ordenar sus agendas, lavar su ropa, ayudarlas a organizar viajes, entre otras cosas.

15. Deben pagar millonarias sumas si revelan algo sobre las Kardashian

Las Kardashian, aunque no lo creas, son reservadas en cuanto a la privacidad de su familia. Por ejemplo, si alguien revela información sobre una de ellas, deberá pagar millones en honorarios legales.

Así que para las niñeras es mejor mantenerse calladas cuando están fuera de las casas de las Kardashian. Por su propio bien.

Información de upsocl

También te puede interesar: