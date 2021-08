El conflicto bélico en Afganistán ha generado mucho dolor y desolación, pero a la vez también etapas de superación como las que vivió la jugadora Nadia Nadim, que tuvo que huir de su país de origen para cumplir su sueño.

Nadim, tuvo que huir de Kabul, luego que su padre, quien era un general del Ejército afgano fuese asesinado.

“Durante mucho tiempo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Tenía sólo 12 años. Cuando tu vida está en peligro, nadie destina el tiempo a sentarse con los niños y explicarles las cosas”.

Tras el asesinato de su padre la madre de la jugadora decidió salir del país asiático, para darle una mejor calidad de vida a sus cuatro hijos.

Con unos nuevos pasaportes y vestidas con ropa paquistaní, la familia de la jugadora decidió huir y su primer destino fue Milán, Italia.

En la ciudad italiana fueron directos a un apartamento oscuro y sucio, con ventanas a nivel de tierra.

Se pasaron dos días sin moverse. Al tercero, un carro viejo las llevó a un aparcamiento de camiones, donde las hicieron correr para entrar en un contenedor de carga.

Nadia junto a su familia estuvieron cuatro años encerradas en el container de carga, en donde solo ingería los pocos alimentos que tenían.

El conductor abrió la puerta y las obligó a salir. Sin muchas explicaciones se fue y dejó la familia Nadim sola, sin saber si habían llegado a su destino, vagando por la carretera.

Meet Nadia Nadeem, Father killed by Taliban in #Afghanistan🇦🇫 when she was 11, fled to Denmark. Scored 200 goals & represented the Danish national team 98 times. studying to be a surgeon. Speaks 11 languages, on the Forbes list of Powerful Women. pic.twitter.com/DFHDJ9GQWf

