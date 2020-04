´Narcosobrinos’ pierden apelación de condena por narcóticos en 2017

Los “hijastros” de Nicolás Maduro supuestamente perdieron la apelación de la condena por conspiración de narcóticos que recibieron en el año 2017.

“Los hijastros de Maduro pierden la apelación de la condena por conspiración de narcóticos en 2017”, expresó el reportero de AP, Joshua Goodman en su cuenta oficial Twitter.

Así mismo, el periodista destaca que “el llamado caso de los «narco-sobrinos» fue citado en la reciente acusación de los EEUU contra Maduro por cargos de conspiración narcoterrorista”, reportó Elnacional.

El pasado 27 de marzo, la cancillería de Honduras se refirió en un comunicado a los sobrinos de Cilia Flores y al Cartel de los Soles, que según Estados Unidos, está dirigido por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, por los que se ofrecen por recompensa 15 y 10 millones de dólares respectivamente.

Además, en dicho comunicado expresaron que “incluso antes de convertirse en presidente, Juan Orlando Hernández, como jefe del poder legislativo, tomó la iniciativa, a pesar de las poderosas amenazas y la fuerte oposición, para impulsar la extradición por primera vez en la historia de Honduras”.

“Entre los extraditados bajo el presidente Hernández se encontraba Roberto de Jesús Soto García, descrito como una figura clave que trabajó con el Cartel de los Soles de Venezuela y cuyo arresto en 2016 por el gobierno de Honduras fue reportado por analistas internacionales como un «cambio de juego en el caso del narco sobrinos de Venezuela»”, agregaron en esa oportunidad.

Maduro's stepsons lose appeal of 2017 narcotics conspiracy conviction. The so-called "narco-nephews" case was cited in recent U.S. indictment against Maduro on narcoterrorist conspiracy charges. pic.twitter.com/QnM2sMIQZO

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 6, 2020