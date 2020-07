Las potenciales ráfagas de viento de 60 millas por hora no serán un buen presagio para el aterrizaje de la nave espacial de SpaceX planeado para este domingo, pero los funcionarios de la NASA dicen que el plan para devolver a los astronautas este fin de semana sigue en pie.

Los astronautas de la NASA, Doug Hurley y Bob Behnken regresarán a casa desde la Estación Espacial Internacional este fin de semana, después de que los funcionarios de la NASA y de SpaceX completaran lo que se conoce como una revisión de preparación para el vuelo, o FRR, el miércoles y no encontraran ningún problema.

Los astronautas han estado en el laboratorio en órbita a 200 millas sobre la Tierra desde el 30 de mayo, marcando el primer vuelo espacial humano desde la costa de Florida en casi nueve años y coronando a SpaceX como la primera compañía privada en volar con humanos.

Antes de que puedan regresar a casa en la nave espacial SpaceX’s Crew Dragon, los equipos deben evaluar las condiciones climáticas en los sitios primarios y alternativos de salpicadura y determinar si son de “ir” o “no ir” para el aterrizaje y la recuperación. Los equipos de SpaceX y de la NASA estarán observando la velocidad del viento, la altura de las olas, la lluvia, los relámpagos y los límites operacionales de los helicópteros.

Here is the 11 a.m. advisory and forecast track from the National Hurricane Center. Head to https://t.co/2DMpPv6ZyI for more. pic.twitter.com/SX5iORd7vg

— Jonathan Kegges (@JonathanKegges) July 29, 2020