La NASA dio a conocer este miércoles a los 18 astronautas, nueve hombres y nueve mujeres, que formarán parte del programa Artemisa.

Con el que planea llegar a la Luna en 2024 y establecer una base permanente, y entre los que figuran la que será la primera mujer que pondrá pie en el satélite terrestre, reportó EFE.

De esta lista de 18 astronautas, quienes según la NASA poseen una “amplia gama de antecedentes, conocimientos y experiencia”, saldrán el hombre y la mujer que alunizarán dentro de cuatro años y que allanarán el camino para las próximas misiones humanas que orbitarán y llegarán a la Luna.

Los nombres de los 18 astronautas fueron dados a conocer este miércoles por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al cabo de la octava y última reunión del Consejo Nacional del Espacio, en el Centro Espacial Keneddy, de Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.).

“Les presento a los héroes que nos llevarán a la Luna y más allá, la generación Artemisa”, dijo Pence tras leer la lista de los 18 astronautas, al lado del administrador de la NASA, Jim Bridenstine.

It is part of the human spirit to explore.

Today, we’d like to introduce you to our @NASAArtemis team — the initial team of @NASA_Astronauts who will help pave the way for our next human missions on and around the Moon: https://t.co/AiXfUyP6zl pic.twitter.com/LMJ0nNlE2N

— Moonbound with #Artemis (@NASA) December 9, 2020