Las cámaras de “Percy”, como se llama cariñosamente al rover en el control de la misión, muestran por primera vez la perspectiva de una nave espacial que aterriza en Marte.

El video comienza 230 segundos después de que el rover entró en la atmósfera marciana, con el inflado del paracaídas del rover a 7 millas sobre la superficie marciana, y termina con el rover aterrizando en la superficie.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021