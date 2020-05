Nasa confirmó que planea rodar una película en el espacio con Tom Cruise

Después de que varios medios de comunicación adelantaran la noticia a lo largo de esta semana, La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó que planea rodar una película en el espacio exterior con el actor Tom Cruise. El film contará con la colaboración de Elon Musk, fundador de SpaceX, según difundió lapatilla

A través de Twitter, el administrador de la agencia aeroespacial estadounidense, Jim Bridenstine, señaló que “la NASA está emocionada de trabajar con Tom Cruise en una película a bordo de la Estación Espacial Internacional. Necesitamos cultura mediática popular que inspire a una nueva generación de ingenieros y científicos que hagan realidad los ambiciosos planes de la NASA”

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020