A pesar del coronavirus de Wuhan, todavía hay expertos que observan el cielo para darnos noticias de sus descubrimientos. Este es el caso de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA), agencia que decidió compartir una alarmante noticia…

Esta semana la NASA dio a conocer a los habitantes de la Tierra la fecha de un posible impacto de un asteroide que podría destruir La Tierra. Esta noticia conmocionó a quienes están alerta ante este tipo de fenómeno.

El cuerpo celeste que la NASA cree que es ‘potencialmente peligroso’ lo bautizaron con el nombre de asteroide 2009 JF1, reportó 20 minutos.

At #5 in ESA's #asteroidrisklist (ordered by maximum impact probability) is 2009 JF1. Estimated to be about 13m in diameter, it has a 1 in 4166 chance of Earth impact

