La NASA le puso fecha al regreso de sus astronautas, Bob Behnken y Doug Hurley, de la Estación Espacial Internacional (EEI). Según Jim Bridenstine, administrador de la NASA, la cápsula de SpaceX estará de vuelta el 2 de agosto: “Estamos planeando una partida el 1 de agosto de la nave Dragon Endeavor de SpaceX desde la Estación Espacial”, con el aterrizaje “previsto para el 2 de agosto. El clima determinará la fecha real”.

Es muy importante que haya buen tiempo, ya que la velocidad del viento podría influir en el aterrizaje de la cápsula en el océano Atlántico.

NEWS: We're targeting an Aug. 1 departure of @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft from the @Space_Station to bring @AstroBehnken and @Astro_Doug home after their historic #LaunchAmerica mission. Splashdown is targeted for Aug. 2. Weather will drive the actual date. Stay tuned. pic.twitter.com/VOCV51gzLi

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 17, 2020