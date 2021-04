La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) se preparan para realizar el primer vuelo controlado del Ingenuity Mars Helicopter sobre Marte.

El aparato llegó en el vientre del rover Perseverance, que aterrizó en el planeta rojo, el pasado mes de febrero.

Se espera que el vuelo se realice el próximo lunes 12 de abril, a las 3:30 am, según indicaron los expertos.

Los científicos de la NASA dijeron que la fecha del vuelo del Ingenuity Mars Helicopter podría variar, debido a que trabajan en las comprobaciones previas al vuelo y el posicionamiento del vehículo tanto de Perseverancia como de Ingenio.

El helicóptero es una demostración de tecnología con una duración de vuelo de prueba planificada de hasta 31 días (30 días en Marte o soles).

NASA's Mars helicopter Ingenuity has survived its first Martian night alone as 1st test flight looms. #STEM – Do you know how much cool #Math goes into these projects? https://t.co/h3W5C7RBcd

— Aloha Mind Math USA (@AlohaKidsMath) April 7, 2021