Si te hablamos de Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, quizás no des con nadie, pero si te mencionamos a Natti Natasha, entonces claro que sabrás de quien se trata. Más cuando la dominicana no deja de echar chispas en las redes sociales con las publicaciones que hace.

Por redacción MiamiDiario

La reguetonera en uno de sus últmos post, publicó una foto donde se le ve acostada boca abajo en el piso y vistiendo un outfit Louis Vuitton de cuero negro con el emblema de la marca en colores, reportó el diariony.

Y no hay dudas que lo que resaltó su sensualidad era que tenía puesta una minifalda tan corta, que se podía ver parte de su perfecta retaguardia y eso le tumbó la quijada a más de uno.

“Te has alejao’ pero no haz podido … You need this in yo’ life”, escribió la dominicana para acompañar la fotografía. Además, la artista sabe muy bien cómo posar con sus miradas “matadoras” que derrochan mucha pasión y sensualidad. Los comentarios de sus fanáticos no se hicieron esperar: “Eres la reina de mi sueldo”, “Eres una Dios del Olimpo” y “La reina del reaguetón, no hay más nadie mami”, fueron algunos de los que se pudieron leer.

La cantante como dijismos, ha estado posteando casi siempre lo que hace a diario desde que inició la pandemia del coronavirus.

También destaca este portal que hace unos días, Natti djo en una entrevista que el medio de la música se ha visto muy afectado, pero que eso la impulsó a seguir creando y compartiendo la misma en las plataformas digitales con más fuerza.

Aquí les dejamos más fotos sensuales de Natti Natasha para que disfruten de su belleza.

Con información de eldiariony

