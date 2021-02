Después de un largo viaje de casi ocho meses el Rover Perseverance tocó este viernes, el planeta Marte.

La nave recorrió 470, 7 millones de kilómetros desde que salió de Cabo Cañaveral en julio hasta llegar a Marte.

La misión que tendrá el robot en el planeta rojo será recopilar datos y buscará signos de vida antigua en un cráter que alguna vez contuvo un lago hace unos 3.900 millones de años.

Pero el Rover Perseverance no estará solo, ya que también se probará el helicóptero, llamado Ingenuity, que también transmitirá imágenes desde Marte.

“Los sofisticados instrumentos científicos del Perseverance no solo ayudarán en la búsqueda de vida microbiana fosilizada. También ampliarán nuestro conocimiento de la geología marciana y su pasado, presente y futuro” dijo Ken Farley en un comunicado.

What's next for NASA's Perseverance Mars rover after its landing success? https://t.co/SSvo2Qz7ab

📸NASA

🚀Get All About Space for as little as £2.20/$2.20/€2.20 or try 3 issues for £3/$3/€3! https://t.co/na6oVrll2L pic.twitter.com/WYaHGLkr8f

— All About Space (@spaceanswers) February 19, 2021