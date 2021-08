El pasado miércoles llegó a un campamento instalado en una de las zonas más pobres de Les Cayes en Haití, donde la mayoría de las viviendas de un piso, hechas con bloques de hormigón y techos de láminas de metal, resultaron dañadas o fueron destruidas por el sismo del sábado.

Pero el cargamento era evidentemente insuficiente para los cientos de personas que llevan cinco días viviendo en tiendas de campaña y carpas.

“No es suficiente, pero haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que todos reciban al menos algo”, comentó Vladimir Martino, un representante del campamento que se hizo cargo de distribuir el valioso aporte.

Gerda Francoise, de 24 años, era una de las decenas de personas que se formaron bajo el sofocante calor con la esperanza de recibir algo de comida. “No sé lo que voy a recibir, pero necesito algo para llevar a mi tienda”, señaló. “Tengo un hijo”.

🏘️🇭🇹 Rescatistas se apresuran por encontrar sobrevivientes tras terremoto en Haití y muertos aumentan a 1.297 pic.twitter.com/2ryDVSaTuk — Reuters Latam (@ReutersLatam) August 17, 2021

El doctor Barth Green, presidente y cofundador de Project Medishare, hizo notar que cuentan con cientos de voluntarios médicos, pero el gobierno haitiano nos dice que no los necesitan, informó The Associated Press.

Indicó que de todas formas Project Medishare las está enviando, al igual que otras organizaciones. Dijo que sintió que el gobierno está actuando con cautela después de haber tenido malas experiencias con ayuda extranjera en desastres previos.

El sismo acabó con muchas de las fuentes de alimentos e ingresos de las que dependen los pobres para sobrevivir en Haití, un país que además lidia con la pandemia del coronavirus, el aumento en la violencia y el asesinato del presidente Jovenel Moíse el 7 de julio.