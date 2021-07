Las autoridades del condado de Miami-Dade, identificaron el pasado lunes a Estelle Hedaya, de 54 años, como la última víctima del trágico derrumbe de un condominio playero ocurrido hace más de un mes en Surfside, una pequeña ciudad aledaña a Miami Beach.

Con Hedaya suman un total de 98 los fallecidos por el colapso del edificio residencial Champlain Towers South, ocurrido la medianoche del pasado 24 de junio en el condado de Miami-Dade.

#UPDATE 92: We have identified an additional victim that sadly and unexpectedly lost her life in the tragic Surfside building collapse. Please keep her family and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/OGcxYTKXiy

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 26, 2021