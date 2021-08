Con más de 200 millones de suscriptores pagos alrededor del mundo, Netflix cimentó su lugar como un gigante dentro del mundo del streaming. Pero como nunca es suficiente dinero; las mentes detrás de la plataforma están buscando nuevos mercados. ¿La próxima víctima, perdón, objetivo? El mundo de los videojuegos.

El mes pasado, The Information publicó un reportaje sobre las intenciones de Netflix de expandir su reino. Ahora se sabe que la compañía está buscando un gerente ejecutivo que se encargue de esta naciente rama de negocios. De hecho, hay quienes piensan que un posible camino para la iniciativa de juegos de Netflix sea una versión reducida de Apple Arcade; un modelo sin publicidad basado en suscripción ($ 4,99 al mes) que consiste en juegos exclusivos de «gama alta».

Horas después de este primer reportaje, Reuters corroboró que un ejecutivo de juegos es una contratación planificada en Netflix; claro está, el problema es que, según Netflix, los planes aún están en «proceso de cambio».

Netflix's video-game strategy is starting to take shape as it hires for a slew of gaming jobs https://t.co/Rg2VcuDuV5

— Business Insider Tech (@BITech) August 6, 2021