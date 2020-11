Este martes el comediante, Dave Chappelle, quien está al frente de “El Show de Chappelle” informó que ya no se emitirá en Netflix de acuerdo a una petición personal que realizó a Netflix.

El comediante, quien hizo un regreso muy exitoso después de asociarse con Netflix, compartió un video en su cuenta de Instagram de uno de sus programas de stand up, titulado “Unforgiven”, donde explicaba la terrible experiencia.

Después de hablar de los peligros de firmar un contrato que no era de su interés, Chappelle habló de su experiencia con Netflix.

“La gente cree que gané mucho dinero con ‘El Show de Chappelle’. Cuando dejé ese programa, nunca me pagaron. No tuvieron que pagarme porque firmé el contrato, ¿pero es cierto? Descubrí que esta gente estaba transmitiendo mi trabajo y nunca tuvieron que preguntarme, o nunca tuvieron que decírmelo. Perfectamente legal porque firmé el contrato. ¿Pero es eso correcto?”, se preguntó Chappelle.

La pregunta de Chappelle fue recibida con un fuerte “no” colectivo del público.

El comediante agregó que “cuando me enteré de que estaban emitiendo “El Show de Chappelle”, me puse furioso. ¿Cómo no podían saberlo?.Así que sabes lo que hice, los llamé y les dije que esto me hace sentir mal y quieres saber lo que hicieron? Acordaron que lo quitarían de su plataforma, sólo para que me sintiera mejor”.

Chappelle no es el dueño del programa que usa su nombre. “El show de Chappelle” es propiedad de Comedy Central, que es propiedad de ViacomCBS.

El servicio de streaming, que ha tenido una relación de cuatro años con el comediante, confirmó que “honraba una petición de Dave” y retiró el show de su plataforma a partir del lunes.

Netflix declaró que no tiene conocimiento de los acuerdos entre “Chappelle’s Show” y ViacomCBS, pero señaló en un correo electrónico que “Dave Chappelle fue un creador, productor ejecutivo y estrella del programa que lleva su nombre”.

