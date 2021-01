Uno de los café icónico de Miami Beach cerrará sus puertas. Se trata del News Café, el cual ha estado abierto al público por más de 32 años.

La información fue dada a conocer por la empresa a través de un comunicado este martes.

Aún se desconoce cuál es el motivo de su cierre, aunque se ha especulado que se debe a una remodelación que le harán el local el cual es emblemático por la parada que hacen los turistas a la hora de desayunar.

Además de estar ubicado en un sitio estratégico de la ciudad de Miami Beach, el News Café también es reconocido porque allí ocurrió el asesinato del reconocido diseñador italiano Gianni Versace.

Versace, que fue asesinado en 1997 en su mansión Casa Casuarina, la cual era muy cercana a este café.

Versace era uno de sus clientes habituales a la hora del desayuno y se le podía observar con diferentes personalidades de la moda.

El News Cafe fue uno de los lugares de mayor popularidad de Ocean Drive y se ha mantenido hasta la actualidad, durante todas estas décadas, como uno de los locales más apreciados tanto por los residentes como por los visitantes de South Beach durante todo el año.

Los habitantes de Miami Beach se impresionaron al ver sus puertas cerradas, el lunes por la noche.

One of the first places I visited in Miami the News Cafe announces it is closing for now (or till at least 2022 per my Anonymous source) 🖤 https://t.co/NJuvjSJluH

— Sam Szabla (@SamSzabla1) January 13, 2021