Mientras se prepara para la Copa América 2021, el astro brasilero Neymar salió al paso a las acusaciones que hay en su contra sobre supuesto abuso sexual de una empleada de la empresa Nike en el 2016.

Esta situación trajo como consecuencia que la marca deportiva canceló el contrato de patrocinio que tenía con el jugador, a lo cual este arremetió ante este hecho.

“Afirmar que mi contrato acabó porque no contribuí de buena fe con una investigación es absurdo, mentiroso”, dijo Neymar en sus redes sociales.

La situación habría ocurrido en el 2016 y aparentemente fue que la empleada acudió a su habitación de hotel del jugador para coordinar eventos y logística de una gira que estaba haciendo por Nueva York.

Según el diario The Wall Street Journal, Neymar habría obligado a la representante de la marca a practicarle sexo oral, a lo cual ella se negó.

Neymar acusó a Nike de no dejarlo defenderse

Neymar expresó que la empresa Nike no le dio la oportunidad de dar su versión de los hechos, y a priori decidieron cortar con la relación laboral.

“No me dieron la oportunidad de defenderme. No me dieron la oportunidad de saber quién es esa persona que se sintió ofendida. Ni la conozco. Nunca tuve relación alguna con ella. No tuve ni siquiera la oportunidad de conversar, saber los motivos reales de su dolor”, indicó el astro del PSG.

Je ne sais pas pourquoi… mais entre @Nike

et Neymar… @nike est bien plus crédible et pour que la marque prenne le risque de perdre le contrat c'est qu'ils ont suffisamment d'information, et Neymar a déjà été victime une accusation similaire. Tiens, tiens. https://t.co/yAob4CKSI3 — Aurélie (@MusicomeNews) May 28, 2021

Además, expresó que porque sacaron el tema cinco años después y no en su momento.

“En 2017 viajé nuevamente a Estados Unidos para una campaña publicitaria, con las mismas personas. ¡Nada me contaron, nada cambió!”, exclamó.

Astro firmó con otra compañía deportiva

Después de la ruptura con Nike, el astro brasilero firmó con la marca Puma. Pero aún utilizará la marca que canceló su contrato, debido a que es la que patrocina a la selección de Brasil.

“Ironías del destino, continuaré estampando en mi pecho una marca que me traicionó. ¡Así es la vida!”, agregó Neymar.

En el 2019 el jugador brasilero también le hizo frente a una denuncia de abuso sexual, por la presunta violación de una modelo en un hotel de París en mayo de ese año.

El jugador expresó en su momento que si sostuvo relaciones sexuales con la modelo, pero de manera consensuada.