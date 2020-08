Ni porque haya un huracán en medio de una pandemia se detenen: Surfistas aprovecharon las grandes olas de Isaías en las playas del sur de Florida durante el sábado 1 de agosto.

Por redacción MiamiDiario

Fort Lauderdale Beach no suele ofrecer mucho en cuanto a olas, por lo que cuando un huracán o tormenta tropical se acerca a la costa, es un regalo.

“Desafortunadamente, las islas siempre reciben la peor parte, siempre les agradezco, ‘gracias a las islas por hacer todo el trabajo, sacando la energía de la tormenta para nosotros y obtenemos todos los beneficios de las bonitas olas'”. dijo Rocco Juliano a NBC Miami.

Las banderas rojas de “no nadar” estaban encendidas todo el día en la playa, y los socorristas estaban ocupados. Pero los lugareños no estaban demasiado preocupados por Isaias.

“No, para nada, no para mí, una vez que alcance un [categoría] tres, entonces me preocuparé”, dijo Kelsey Brennan, residente de Deerfield Beach.

Brennan era uno que paseaba a su perro por la playa y no le preocupaba demasiado.

“En realidad no, he cerrado las escotillas, las ventanas y puertas de impacto, no hay mucho más que puedas hacer”, dijo Martine Mears.

“Hay algo en la furia del océano que realmente atrae a mucha gente aquí”, dijo David Bernstein.

Información de NBC Miami

