La demócrata Nikki Fried criticó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por difundir desinformación sobre el tema de las vacunas.

Según lo dicho por Nikki Fried “es extraordinariamente peligroso e irresponsable que el gobernador DeSantis siga mintiendo sobre la vacuna, lo que ha hecho dos veces en otros tantos días”.

“Al decir que las vacunas no ayudan a nadie más que a quien las recibe (no es cierto) y que los casos de avance entre los vacunados no son raros (tampoco es cierto), sigue impidiendo la recuperación sanitaria y económica de nuestro estado” comentó a Florida Politics.

La Comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, también dijo que los periodistas deberían reconsiderar lo que repiten desde el púlpito del Gobernador.

“Ningún medio de comunicación debería difundir la desinformación del Gobernador sin una corrección editorial inmediata con los hechos”, dijo.

El Gobernador provocó la ira al declarar en una rueda de prensa el viernes que, en lo que respecta a la vacunación, “se trata de su salud y de si quiere esa protección o no. Realmente no me afecta a mí ni a nadie”.

Eso ha suscitado un fuerte reproche, incluso del doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden.

“Si él cree que las vacunas no son importantes para la gente, que sólo son importantes para algunas personas, eso es completamente incorrecto”, dijo Fauci.

DeSantis, al tiempo que promovía el tratamiento temprano con anticuerpos monoclonales, afirmó que un número muy elevado de personas vacunadas sigue contrayendo el virus. “No es realmente algo raro infectarse en este momento”, dijo.

Fried, la única demócrata de Florida que ahora ocupa un cargo estatal, anunció que va a desafiar la reelección de DeSantis el próximo año en lugar de buscar otro mandato como Comisionado de Agricultura.