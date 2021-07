Un terrible suceso ocurrió en Houston el miércoles por la noche. En un apartemento del suroeste de la ciudad asesinaron a tres personas y una niña sobrevivió por hacerse la muerta.

Según reporta Telemundo, la menor pese a haber sido baleada en un brazo, logró tomar el teléfono y llamar a su abuelita para reportar que su madre, su padre y su otra hermana habían sido asesinados.

Posteriormente la abuela fue quien hizo la llamada al 911 y denunció lo ocurrido que le dijo su pequeña nieta, donde asesinaron a dos personas y una niña.

Relatives shared these pictures with me. They identify Donyavia Lagway, Gregory Carhee and Harmony as the three killed last night. https://t.co/f4P9id8x7k pic.twitter.com/5iKhsE66T8

— Briana Conner (@ABC13Briana) July 1, 2021