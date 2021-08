Un niño de 2 años de edad murió ahogado en un canal de Fort Lauderdale el martes por la noche.

Oficiales respondieron a los informes de un niño desaparecido cerca de la cuadra 700 de Southwest Fourth Court alrededor de las 10:05 pm. Poco después, el menor de edad fue hallado flotando en el agua debajo de un puente cerca del New River, adyacente a la Cooley Avenue, reportó 7 News.

Los agentes de policía sacaron al niño del agua y le practicaron resucitación cardiopulmonar. Personal de Fort Lauderdale Fire Rescue respondió a la escena y transportó al niño al Broward Health Medical Center.

A search for a 2-year-old boy Tuesday night ended in waters under a bridge over the New River, Fort Lauderdale police say.

The toddler later died at Broward Health Medical Center. https://t.co/c5bZOsUlbm

— Miami Herald (@MiamiHerald) August 25, 2021