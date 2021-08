Un niño de 12 años de edad aprovecho usar sus vacaciones escolares, para realizar una serie de obras de artes pixeladas titulada Weird Whales (Ballenas raras) y las ofertó en forma de tokens de Ethereum, logrando una ganancia importante.

Benyamin Ahmed logró recaudar con la venta de sus pinturas alrededor de $4000, en esta criptomoneda.

“Era un ejercicio un poco divertido, pero me di cuenta de que [los niños] estaban muy receptivos y que eran realmente buenos”, contó Ahmed.

Benyamin, Imran, padre de Ahmed y que es un desarrollador de software, que trabaja en el mundo de las finanzas indicó que su hijo le dedicaba alrededor de 20 a 30 minutos a la realización de sus trabajos.

“Empezamos a ponernos un poco más serios, y ahora practicamos todos los días. Pero no les puedes agobiar con estas cosas, no puedes decir que van a aprender a programar en tres meses”, dijo Imran.

Para esta obra el niño se inspiró en el conocido meme de una ballena pixelada y un popular estilo de arte digital, pero utilizó su propio programa para crear el conjunto de 3.350 ballenas tipo emoji.

“Fue interesante verlos eclosionar a todas todos, ya que fueron generándose y apareciendo en mi pantalla lentamente”, dijo Ahmed.

Esta no es la primera obra que realiza el joven, ya que hace tiempo realizó un set anterior inspirado en el videojuego Minecraft, que también se cotizó en criptomonedas, pero no tuvo tantas ganancias como las de las (Ballenas raras)

