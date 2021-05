Las vacaciones de una familia a Hawái se convirtieron en tragedia, tras el fallecimiento de un niño a causa del virus Covid-19.

La familia había tomado toda la precaución, antes de abordar el avión hacía la paradisíaca isla.

Pero al aterrizar, el niño había desarrollado los síntomas del Covid-19, por lo que fue puesto en cuarentena inmediatamente.

El niño, que tenía problemas de salud subyacentes falleció a los pocos instantes de ser internado en la clínica.

Child dies from COVID-19 during vaccinated family’s trip to Hawaii https://t.co/n2WNr65vXy

— Gloria (@Gloriabesos) May 3, 2021