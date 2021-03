A finales de febrero, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida comúnmente como la NASA, confirmó el exitoso aterrizaje en Marte del rover Perseverance.

Se trata de un vehículo de exploración que llegó a la superficie del planeta rojo con el objetivo de reunir muestras sobre la posible existencia de vida microbiana.

El hecho ha sido catalogado por la comunidad científica como uno de los avances más importantes de la agencia espacial estadounidense para determinar si hay vida más allá del planeta Tierra, reportó semana

La semana pasada, llevamos a cabo la primera revisión funcional del taladro de @NASAPersevere y… ¡tocamos la superficie de Marte por primera vez con el brazo robótico!

Esto y más en el nuevo episodio de “Los martes de Marte”.#JuntosPerseveramos

📺 https://t.co/1ijb8QEbLB pic.twitter.com/jT1NHnr4Dj — NASA en español (@NASA_es) March 23, 2021

La Universidad ECCI y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzaron recientemente una convocatoria para que niños, niñas y jóvenes colombianos participen en un evento virtual.

En esta actividad se podían postular durante un día algunos diseños de prototipos del rover Perseverance que llegó a Marte en febrero.

☀️ We're working with industry on solar arrays for @NASAArtemis missions on the Moon's surface. Five companies will design technologies that could provide a reliable, sustainable power source for habitats, rovers, and even construction systems: https://t.co/5sZNpvWlpb pic.twitter.com/6JILM3FNVG — NASA (@NASA) March 23, 2021

El próximo 25 de marzo los organizadores de la iniciativa darán a conocer los cinco diseños ganadores que fueron inspirados en el vehículo de la NASA.

Uno de los jurados será el ingeniero mecánico Juan Morales, quien aseguró que los diseños incluyeron materiales reciclables como cartón, tijeras, bisturí, pitillos, entre otros.

Morales explicó, en declaraciones citadas por Caracol Radio, que el objetivo del concurso es desarrollar cada uno de los sistemas del vehículo lo más parecido posible al rover real que se encuentra en el planeta Marte.

La iniciativa liderada por la Universidad ECCI y la NASA forma parte de un evento internacional denominado NASA Human Exploration Rover Challenge.

"What I look forward to the most… we're going to get that first shot of Ingenuity on the surface of Mars on her own."@NASAPersevere integration lead Farah Alibay explains the excitement surrounding the upcoming first flight of the #MarsHelicopter: pic.twitter.com/3mV1KwNZXQ — NASA (@NASA) March 23, 2021

La actividad cuenta con la participación de estudiantes de diferentes países del mundo, entre ellos Colombia.

De hecho, un grupo de estudiantes colombianos recibió un reconocimiento importante el año pasado al diseñar uno de los vehículos que usará la agencia espacial estadounidense para una de sus misiones en 2024.

El vehículo colombiano que usará la NASA

Entre más de 100 equipos de diferentes universidades del mundo, un grupo de colombianos de la Universidad ECCI fue el ganador el año pasado del primer puesto.

Ello ocurrió en uno de los concursos de innovación tecnológica NASA Human Exploration Rover Challenge.

El concurso liderado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) tenía como objetivo el diseño de vehículos para llevar a cabo misiones espaciales en la superficie de la Luna y del planeta Marte.

🔴🚁 LIVE: It may be tiny, but it sure is mighty! Our four-pound (1.8-kg), four-bladed Ingenuity #MarsHelicopter is slated to take flight on the Red Planet in mid-April. Join us as experts discuss next steps before it glides: https://t.co/3pu3Sb5fGM https://t.co/3pu3Sb5fGM — NASA (@NASA) March 23, 2021

“Felicito el esfuerzo de nuestros aguerridos estudiantes y docentes por posicionar la calidad de la educación de la Universidad ECCI y demostrar con este proyecto sus grandes capacidades ante el mundo”, indicó.

El rector de la Universidad ECCI, Fernando Arturo Soler López, en el marco de la celebración del reconocimiento a mediados del año pasado, señaló: “Gracias por este gran esfuerzo y logro colombiano”

El diseño del prototipo desarrollado por el grupo de estudiantes colombianos, algunos de ellos con discapacidad auditiva, fue seleccionado como ganador en dos de las categorías del concurso.

Será usado en 2024 para llevar a cabo la misión Artemisa que enviará a la primera mujer astronauta a la Luna.

“La primera mujer que irá a la luna conducirá un vehículo creado por colombianos”, expresaron desde la Universidad ECCI, a través de un comunicado oficial.

🚁Did you know that NASA’s aeronautical innovators had a hand in the creation of the first flying vehicle on Mars? The Ingenuity Mars Helicopter was developed by @NASAJPL with substantial contributions from @NASAAmes and @NASA_Langley.

Learn more: https://t.co/2iUX3g6oZt pic.twitter.com/ar0mEAISUC — NASA Aeronautics (@NASAaero) March 23, 2021

El equipo de la Universidad ECCI incluyó la participación de estudiantes y docentes de las carreras de ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica e ingeniería biomédica, entre otros

Algunos de los estudiantes que participaron en el proyecto tienen discapacidades auditivas y son parte del modelo de inclusión de la Universidad ECCI, para garantizar el derecho a la educación.

One step closer to the Moon 🌙 Between successfully stacking the twin boosters for the @NASA_SLS rocket at @NASAKennedy, and testing the core stage at @NASAStennis, we have made a lot of progress this month towards our #Artemis I mission. See what’s next: https://t.co/vyuC09gt8Q pic.twitter.com/Ygp2TAfKQE — NASA (@NASA) March 21, 2021

Además, la Universidad otorgó en el semestre 2020-2 la matrícula de honor para este grupo de estudiantes, como reconocimiento ante la importante labor desempeñada.