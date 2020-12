Ya están muy próxima el fin de las festividades decembrina, y ahora no queda sino guardar los adornos y ver qué haremos con hermoso árbol de Navidad?, Sabía que hay una excelente opción… ¡Recíclalo! ¡Te contamos cómo!

Redacción MiamiDiario

Después de las festividades decembrinas, no sabemos que hacer con el árbol de Navidad que tanta alegría nos dio en esta época. No obstante, ya no es un problema debido a que existen varias alternativas, indicó miamionthecheap.

El Departamento de Manejo de Residuos Sólidos del Condado de Miami-Dade tiene varias soluciones sobre que hacer con los árboles navideños, así lo indica el portal miamidade.gov

el único requisito para usar los servicios de este Departamento es ser residente del condado de Miami-Dade. De hecho, al vivir en el condado debe recibir los servicios de recolección de residuos de Miami-Dade, de no ser así debe comunicarse con el proveedor de servicios local.

Las opciones

Puede dejar su árbol -sin adornos- en uno de los Centros de Basura y Reciclaje, el horario para dejar los artículos para ser reciclados son desde las 7 am hasta las 5:30 pm, diariamente.

Existen varios centros de Basura y Reciclaje, te dejamos las direcciones para que vayas al más cercano a tu hogar:

Eureka Drive – 9401 SW 184th St.

Golden Glades – 140 NW 160th St.

Moody Drive – 12970 SW 268th St.

Vertedero North Dade – 21500 NW 47th Ave.

Norwood – 19901 NW Seventh Ave.

Palm Springs North – 7870 NW 178th St.

Snapper Creek – 2200 SW 117th Ave.

South Miami Heights – 20800 SW 117th Court

West Little River – 1830 NW 79th St.

West Perrine – 16651 SW 107th Ave.

Otra opción es dejar su árbol en el Centro de Recolección de Químicos para el Hogar de West Miami-Dade en 8801 NW 58th St.

El horario de trabajo del Centro de Recolección de Químicos para el Hogar de West Miami-Dade, es desde las 7am hasta las 5:30 de la tarde, diariamente.

Cabe acotar que este servicio es solo para dejar árboles.

Una tercera solución es dejar su árbol en la acera por zona. Los equipos comenzarán a recolectar árboles por zonas, a partir del 11 de enero del 2021 hasta el 5 de febrero.

La ubicación de las zonas y sus horarios son:

Zona 1

11-15 de enero (lado sur de las calles 152 y 400 suroeste)

Coloque el árbol en la acera antes del domingo 10 de enero.

11-15 de enero (lado sur de las calles 152 y 400 suroeste) Coloque el árbol en la acera antes del domingo 10 de enero. Zona 2

18-22 de enero (lado sur de Southwest 88th Street hasta el lado norte de Southwest 152nd Street)

Coloque el árbol en la acera antes del domingo 17 de enero.

18-22 de enero (lado sur de Southwest 88th Street hasta el lado norte de Southwest 152nd Street) Coloque el árbol en la acera antes del domingo 17 de enero. Zona 3

25-29 de enero (lado sur de Northwest 25th Street al lado norte de Southwest 88th Street)

Coloque el árbol en la acera antes del domingo 24 de enero.

25-29 de enero (lado sur de Northwest 25th Street al lado norte de Southwest 88th Street) Coloque el árbol en la acera antes del domingo 24 de enero. Zona 4

1 de febrero – 5 de febrero (Northwest 215th Street al lado norte de Northwest 25th Street)

Coloque el árbol en la acera antes del domingo 31 de enero.

Finalmente, puede emplear uno de sus voluminosos contenedores de basura, de esa forma pasarán a ser parte de los árboles colocados en la acera para ser recogidos en la recolección programada de desechos voluminosos.

Si desea información adicional sobre que hacer con su árbol, visite el siguiente portal Miamidade.gov/global/solidwaste/home.page

Ahora si tiene alternativas de que hará con su árbolito de Navidad.

También le puede interesar: