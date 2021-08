Quizás el titular te suene confuso, ya que generalmente la gaveta de la refrigeradora en ocasiones viene con huevera incluida; sin embargo, por temas de temperatura, al abrir y cerrar el electrodoméstico, los huevos pueden ponerse en mal estado. Aunque si hablamos de inocuidad, el tema podría variar.

Con respecto a los huevos, todo empieza por una buena conservación, pero en ocasiones podemos dudar de si los huevos que tenemos en la refrigeradora o afuera siguen en buen estado o se han pasado de fecha. Entonces, ¿Cómo se debe guardar este alimento?, ¿Cuál es la temperatura correcta para su almacenamiento?, ¿Cómo saber si un huevo está fresco y si es seguro su consumo?

En artículo para el diario The Sun, Vlatka Lake, experta en conservación de alimentos, explicó el tema de la temperatura y la refrigeradora. En sus declaraciones dijo que los huevos son susceptibles a los cambios de temperatura debido a que la puerta del refrigerador se abre y se cierra constantemente al cocinar, incluso para buscar bebidas o algún dulce. Esto llegaría a hacer que los huevos que tenemos almacenados se pudran más rápidamente.

Entonces, si el cambio brusco de temperatura estropearía el estado de los huevos, ¿Cuál es la temperatura ideal para su conservación? La respuesta la dio la Asociación Española de Industrias de Ovoproducto (Inovo) a través de una guía, donde asegura que sería de entre 1 y 10 ºC, y aconseja tenerlos al ambiente en un lugar donde sea constante, ya que esa sería la forma más apropiada para garantizar la perfecta conservación de sus propiedades higiénicas.

Por otro lado, si has decidido tenerlos en tu refrigeradora, deberás evitar pasar de muy helado a temperatura ambiente; y si ya los sacaste de la refrigeradora, deberás usarlos inmediatamente, ya que si un huevo frío se deja a temperatura ambiente puede “sudar”, lo que facilita el crecimiento de bacterias que podrían contaminarlo, así lo asegura la asociación United Egg Producers.

“Los huevos almacenados en frigoríficos, una vez sacados del mismo se cascarán lo antes posible ya que pueden sufrir un fenómeno de condensación, debido a los cambios térmicos, que propicie la proliferación de bacterias en la cáscara y, probablemente, su penetración en el huevo”, señala la guía.

Ahora, ¿qué ocurre si ya cascaste el huevo y decidiste no usarlo? El huevo líquido, indica Inovo, se almacenará, o bien congelado, o bien a una temperatura no superior a 4 ºC. Sin embargo, podrás usarlo antes de las 48 horas; caso contrario, el alimento ya no será apto para consumo.