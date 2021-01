Esta semana trascendió a los medios que algunos clientes de H&R Block y TurboTax que pagaron por los servicios de preparación de impuestos utilizando su reembolso de 2019 están presentando problemas para recibir su segundo cheque estímulo en la cuenta correcta. H&R Block, una de las empresas que hace los depósitos, dio la solución.

“Es frustrante pero también da miedo. Si esto se deposita en la cuenta de otra persona, significa que no vamos a recibir un cheque”, comentó Chelsea Johnson a NBC.

Chelsea Johnson, vive en Huntsville, y comentó que recibió el primer pago de estímulo en abril sin problemas. Pero cuando fue al sitio del IRS para rastrear el nuevo cheque de estímulo, notó un problema.

La cuenta donde le iban a realizar el depósito no era la de ella. Esta situación le ha ocurrido a varias personas.

H&R Block declaró

A principio de semana, H&R Block publicó en Twitter , “Actualmente estamos experimentando un mayor volumen de llamadas, redes sociales y aplicaciones de lo habitual. Nos disculpamos de antemano por la espera y le agradecemos su paciencia. Si tiene alguna pregunta sobre el saldo de su tarjeta Emerald, envíe un mensaje de texto con BAL al 58084 desde el número de teléfono conectado a su tarjeta”.

We are currently experiencing higher call, social media and App volume than usual. We apologize in advance for the wait and we thank you for your patience. If you have a question about your Emerald Card balance, text BAL to 58084 from the phone number connected to your card. — H&R Block (@HRBlock) January 4, 2021

Luego en otro tuit explicó lo que estaba pasando con algunos cheques debido a la cantidad de llamadas que tuvieron por los retrasos. En el mismo comentó “El sitio web Get My Payment del IRS puede mostrar un número de cuenta que no reconoce. Si realizó una transferencia de reembolso, es posible que refleje ese número de cuenta. Consulta tu devolución de 2019 para confirmar”.

The IRS Get My Payment website may display an account number you don’t recognize. If you took a Refund Transfer, it may be reflecting that account number. Check your 2019 return to confirm. — H&R Block (@HRBlock) January 5, 2021

Finalmente, H&R Block aseguró, “Pero no se preocupe, hemos enviado estos pagos al método que eligió para la transferencia de reembolso: depósito directo, cheque o tarjeta Emerald. El dinero debería estar ahí al final del día”.

La solución

En un comunicado que envió a NBC, un representante de la empresa dijo: “H&R Block ha procesado todos los pagos de estímulo a millones de nuestros clientes, ya sea mediante depósito directo en una cuenta bancaria, cheque o en nuestra tarjeta Emerald Prepaid Mastercard”.

“Si algún cliente aún no ha recibido su dinero de estímulo, le recomendamos que se comunique con nosotros al 800-HRBLOCK o @HRBlockAnswers en Twitter. Los clientes de Emerald Card deben llamar al 866-353-1266 . Tenemos herramientas automatizadas y especialistas en directo listos para ayudar “. puntualizó el comunicado.

Turbo Tax

Turbo Tax también está abordando los problemas que enfrentan sus clientes.

En una declaración enviada a NBC 6 este jueves,, un representante de la empresa matriz de TurboTax aseguró “El IRS comenzó recientemente a emitir una segunda ronda de pagos de estímulo a los elegibles. Desafortunadamente, debido a un error del IRS, millones de pagos se enviaron a cuentas incorrectas y es posible que algunos no hayan recibido su pago de estímulo. Hemos estado trabajando incansablemente en una solución con el Tesoro y el IRS”.

El vocero aseveró, “Como resultado, nuestra expectativa ahora es que en unos días se corrija el error y los pagos de estímulo comiencen a depositarse en las cuentas bancarias correctas para los clientes de TurboTax afectados. Sabemos lo importantes que son estos fondos para tantos estadounidenses y que todos están ansiosos por obtener su dinero, ahora más que nunca ”.