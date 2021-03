No Kid Hungry, campaña nacional enfocada en erradicar el hambre infantil, ha activado un mapa y un servicio de texto para ayudar a las familias en Miami a encontrar comidas gratuitas, incluyendo comidas ofrecidas por las escuelas y otros recursos de alimentos en su comunidad.

Se estima que uno de cada cuatro niños en Florida podría pasar hambre en 2021; antes de la pandemia, ese número era uno de cada cinco niños. Por ello, se activó esta importante campaña.

Por medio del mapa, las familias podrán encontrar lugares cercanos que ofrecen comidas completamente gratis para los niños y jóvenes menores de 18 años en el presente año escolar. El mapa se encuentra en NoKidHungry.org/Ayuda. Adicionalmente, el servicio de texto es fácil de usar, solo envíe “Comida” al 877-877 para encontrar centros de distribución de alimentos en su comunidad.

Millions of children could face hunger today. On March 16, our partner @MiniWheats will double your impact up to a total of $100,000 to help ensure kids get the food they need during this crisis and beyond. pic.twitter.com/kLKMBCi3qG — No Kid Hungry (@nokidhungry) March 12, 2021

Si bien el año escolar 2021 ha sido diferente, diversos grupos comunitarios y escuelas siguen dedicados a asegurarse que cada niño tenga la nutrición que necesita.

“Esta crisis ha abierto un agujero gigante en la economía estadounidense. Hoy en día, millones de padres tienen dificultades para llegar a fin de mes, muchos de ellos por primera vez y las comidas escolares pueden ayudar”, afirma Andy Villabona, Gerente de Compromiso Culinario, No Kid Hungry.

We know that every community has felt the impact of #COVID19 differently, and #NoKidHungry is committed to empowering communities disproportionately impacted by the pandemic. Learn how we’re carrying out this commitment at https://t.co/Y5LqGsWDqY. pic.twitter.com/FRRMWKFwiS — No Kid Hungry (@nokidhungry) March 12, 2021

Está comprobado que las comidas escolares son una valiosa fuente de nutrición consistente para los niños, y al mismo tiempo alivian el estrés de los padres que en muchos casos han tenido que hacer malabares, asumiendo más responsabilidades o al enfrentar dificultades para cubrir los gastos y llegar a fin de mes, sobre todo en tiempos de la pandemia.

We’re beyond grateful to the @SB_CitySchools #SchoolNutrition team for helping kids in San Bernardino County get the nutritious meals they need to #ScoreBig. Thank you for making sure no kid goes hungry! #NSBW21 — No Kid Hungry California (@NoKidHungryCA) March 12, 2021

Una cosa que los padres deben saber es que estas comidas son realmente para todos los niños y no son limitadas, independientemente de si los estudiantes están tomando clases virtualmente o en un salón de clases. De hecho, cuando un padre de familia accede las comidas escolares para sus hijos, está fortaleciendo el programa de nutrición escolar y con ello mejorando las condiciones para llegar a todos los niños de su comunidad.

Nuevamente, para encontrar las comidas para niños en su comunidad visite el mapa de comidas gratuitas de No Kid Hungry: NoKidHungry.org/Ayuda o envíe un mensaje de texto con la palabra “Comida” al 877-877. Las familias también pueden comunicarse con la escuela de sus niños para averiguar cuándo y dónde se ofrecen o distribuyen las comidas escolares.

R10.2: Comparta este video sobre el servicio de texto de @NoKiHungry para localizar comidas gratuitas en cada comunidad: https://t.co/ttw6UvtDtw #FoodFri — No Kid Hungry (@nokidhungry) March 12, 2021

Acerca de No Kid Hungry: Ningún niño debería pasar hambre en Estados Unidos. Pero, debido al coronavirus, 1 de cada 4 niños podría pasar hambre hoy. No Kid Hungry está trabajando para acabar con el hambre infantil al ayudar a lanzar y mejorar programas que brindan a todos los niños la comida saludable que necesitan para prosperar. Este es un problema que sabemos cómo resolver. No Kid Hungry es una campaña de Share Our Strength, una organización comprometida con acabar con el hambre y la pobreza. NoKidHungry.org