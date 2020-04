No lo podrás creer! María Conchita Alonso se desnuda y tiene un espectacular cuerpazo (Fotos + Video)

View this post on Instagram

Escribí esta canción "Ese mañana ", en los años 90 sobre el futuro … y hoy, está muy cerca de la realidad que vivimos … – "Borremos juntos el infierno, con fe siempre triunfarás … Y si pudiera cambiar y si pudiera borrar el Mal…Y si pudiera entender por qué se ahoga mi ser?… Ven podemos vencer…" ——————- I WROTE THIS SONG "That Tomorrow", in the #90s about the future… and today, it's very close to the reality we are living… "together and with faith we can succeed destroying evil. If I could change "the world" and stop the madness… If I could only understand why is my soul drowning… Come, together we can win…" . – Canción compuesta por (mi) Maria Conchita Alonso y KC Porter. – #SONG BY #MariaConchitaAlonso & #KCPorter