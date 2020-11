Durante este confinamiento Shakira ha tenido más tiempo para estar con los suyos, algo impensable cuando su vida no paraba ni un solo momento.

Por Redacción Miami Diario

Además, si no hubiese sido por la actual crisis sanitaria, este 2020 iba a estar demasiado ocupada. No solo preparó la Super Bowl, sino que además estaba volcada con su nuevo trabajo discográfico que finalmente no ha visto la luz por el momento. Estaría de promoción por todo el mundo y empezaría a finales de 2020 la gira, pero no ha sido posible.

Shakira ha encontrado otras distracciones. Este tiempo libre lo ha aprovechado para estar con los suyos, pero también para terminar cuentas pendientes, como sacarse una titulación de filosofía, probar suerte con la cocina o con las manualidades. Sin embargo, su mayor hazaña ha sido la tabla de skate de su hijo.

Milan y Sasha se pasaban el día en casa yendo de arriba a abajo con la tabla de skate. Shakira la probó un día y a pesar de ser pequeña para ella se aficionó. Sus hijos la enseñaron y aprendió en cuestión de días. Ahora es toda una experta, como se puede ver en algunas vídeos de sus redes sociales. Se ha aficionado a este deporte y no puede dejar de practicarlo. Le ayuda a estar en forma. Además, también se ha hecho fanática del surf. Lo practica siempre que puede.

