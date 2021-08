Las peticiones de ayuda de los afganos han llenado el teléfono de Caroline Clarin durante días mientras trabaja desde su casa rural en Minnesota y trata de brindar esperanza a quienes envían mensajes desgarradores de desesperación desde un mundo lejano.

Desde 2017, Clarín, que dirigió un programa del Departamento de Agricultura de EE. UU. En Afganistán, y su esposa, Sheril Raymond, han ayudado a que cinco afganos y sus familias de su programa ingresen a los EE. UU. Ahora están tratando de ayudar a más de media docena de afganos más. y sus familias abandonan Afganistán.

“He estado recibiendo mensajes sobre la desesperanza y esperando ser asesinado por los talibanes, y dije que no se acaba hasta que se acaba”, dijo Raymond. “Y lo mejor que puedo después de sentarme en mi cómoda silla en Minnesota, donde estoy a salvo, estoy tratando de decir ‘por favor no pierdas la esperanza, piensa en tus hijos y espera’”.

En todo Estados Unidos, los estadounidenses luchan por ayudar a los afganos que huyen de su país después de la rápida toma del poder por parte de los talibanes. Impulsados ​​por la compasión, los que colaboran incluyen a todos, desde voluntarios en agencias de reasentamiento de refugiados hasta personas como Clarin y Raymond, que están ayudando por su cuenta.

Russell Smith, director ejecutivo de Refugee Services of Texas, dijo que la gente llama a agencias como la suya y se ofrece a ayudar mientras se prepara para las llegadas. Normalmente, recibiría un aviso con al menos una semana de que las familias están llegando a las ciudades donde serán reasentadas, pero eso se acelera.

"We stand ready, willing, and able to work with our national resettlement partners, elected representatives, and the military to process and resettle as many people as possible."

Learn more about how you can help welcome newly arrived SIV's to Texas at https://t.co/xxrMKq9Gi1 pic.twitter.com/0si8Aqu3rY

— Refugee Services of Texas (@RST_Houston) August 16, 2021