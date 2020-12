El cantante colombiano Camilo Echeverry en los últimos tiempos ha estado en la palestra musical. Cada tema que saca suena muchísimo en todos lados.

Quien ha podido disfrutar de sus vídeos musicales, saben que la vestimenta que suele utilizar el esposo de “Evaluna” es un tanto particular, lleno de accesorios y muchos detalles.

Esta particular vestimenta tiene un secreto: La suegra de Camilo, Marlene Salomé de Montaner no solo viene siendo su asesora de imagen desde hace un tiempo, sino que además le presta de su ropa para que el artista salga a sus presentaciones.

La confesión la dio el propio Camilo en una reciente entrevista al programa de TV español La resistencia.

“Cada vez que voy a un lugar, la llamo y le digo: ‘¿qué me pongo, qué me compro?’, luego me dice ‘qué te vas a comprar nada, te ves mejor en mi ropa’”, relató el yerno de Ricardo Montaner.

Precisamente, en dicha entrevista, una de las prendas que utilizaba el cantante colombiano era de su suegra, el pantalón, y no tuvo temor en decir que era de ella.

“Este pantalón también se lo saqué a mi suegra”, relató

Asimismo aseguró que gracias a eso ya tiene seis meses sin comprar una sola prenda de ropa.

