No puede perderse a Sting interpretando «Don’t Stand So Close to Me» en cuarentena

Aún en tiempos de cuarentena, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, de la cadena NBC, se sigue llenando de música. En esta ocasión, le tocó el turno a Sting, según difundió elnacional

La banda The Roots, que acompaña a Fallon en cada programa, tocó junto a Sting la canción «Don’t Stand So Close to me», de The Police. La banda lo hizo con tijeras, tenedores, tapas, entre otros elementos caseros,

Un dato a considerar es que en este remix participaron 10 personas que buscaron elementos que ayudaran a crear la melodía de la canción de forma sincronizada. Fallon y Sting hicieron la voz del éxito de 1980.

Como se sabe, Sting fue miembro de a banda legendaria de rock The Police junto a Andy Summers y Stewart Copeland. Se formó en Londres en 1977 y tocaron hasta 1986.

Es de hacer notar que aparte de The Tonight Show, otros programas nocturnos también se han adaptado al mundo digital para seguir entreteniendo durante el confinamiento. Uno de los casos es The late show with Stephen Colbert, de la cadena CBS, y Jimmy Kimmel Live, de ABC. Las ganancias de algunos vídeos de este último irán a diferentes causas benéficas.

